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Pour ses 50 ans, Optic 2000 s’offre Ray-Ban
Optic 2000 fête cette année son cinquantième anniversaire. Créé en 1969, le n°1 de l’optique en France s’offre pour l’occasion un partenariat de choix avec…
The Strategist
06/09/2019
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Béatrix Foisil-Penther
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