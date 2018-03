Et si la semaine de quatre jours était LA solution à tous nos problèmes ?



Comment d'un seul coup d'un seul résoudre le problème du déficit de la Sécu, du chômage et du stress au travail ? En passant à la semaine de quatre jours ! L'idée n'est pas de Martine Aubry mais du patron anglais du NHS, le National Health Service. Honni soit qui mal y pense.





Un exemple ? Sauter la pause déjeuner, ou manger un sandwich sur un coin de bureau, est un facteur de stress évident, alors qu'une vraie pause déjeuner permet de récupérer. Mais sa proposition va plus loin. Il suggère d'instaurer une semaine de quatre jours "afin que les gens puissent profiter de leur vie, avoir plus de temps avec leurs familles". "Trop de gens travaillent de trop longues heures et trop intensément, quand trop de gens ne travaillent pas du tout".



Mais cet avis éclairé d'un expert reconnu n'arrive pas par hasard : en Grande Bretagne, le gouvernement a légiféré de telle sorte que les salariés peuvent demander à leur employeur des horaires de travail flexibles....





